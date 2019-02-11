Чудаки на дорогах Петербурга: таксист «против шерсти», таксист-трамвай и пешеход на КАД

Выходные 9 и 10 февраля прошли для дорог Петербурга относительно спокойно – серьёзных ДТП было мало, а мирной уборки много.

Судя по сообщениям в соцсетях, кажется, что гораздо больше автомобилей повредили упавшие глыбы льда, чем другие машины. Зато было замечено несколько чудаков.

Отличились таксисты. Одного из них вечером 10 февраля видели едущим по односторонней набережной Фонтанки против движения, к площади Репина. «Яндекс.Такси» борется за своих клиентов», – шутит очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Его коллега накануне тоже попутал дорогу. Очевидец и на этот раз оказался с юмором: «Трамвай сошел с рельсов на Выборгском шоссе, 17, у Шуваловского кладбища. Ааа, нееет же, это «Яндекс.Такси», борется за клиентов)) 58 трамвай парализован».

Водитель такси Gett чуть не уехал в Неву с Октябрьской набережной. «Проезжали мимо, видели, как из такси выходила женщина с ребёнком лет трёх. Других машин побитых рядом не было, может, действительно так занесло?» – предположила в «ДТП и ЧП» Варвара. Женщина с ребёнком, по словам участников группы, – то ли жена таксиста, то ли знакомая, а сам он, как утверждала Анна, казался пьяным, скрылся от ГИБДД и будет подан в розыск. Эта информация официально не подтверждена.

Ещё один странный участник дорожного движения не терял дорогу, но... шёл пешком и по КАД. Человека видели 9 февраля на внутреннем кольце дамбы перед Приморским шоссе в левой полосе.

Фото: vk.com/unreleased_dtp

Участники группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» предположили, что это мог быть рыбак, «они там постоянно ходят».

В связи с этим приведём видеоролик про рыбака на дамбе, выложенный отделом пропаганды УГИБДД по Петербурге и области на своей странице «ВКонтакте». Инцидент произошёл летом, но педагогическое воздействие от этого меньше не становится.