Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям «Двухсотлетие Ангостуры 2019», передает 10 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Перед началом учений Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства.

Учения пройдут с 10 по 15 февраля. Как ожидается, в них примут участие как вооруженные силы, так и народное ополчение республики.

Учения проходят в честь национального героя Боливара и двухсотлетия конгресса в Ангостуре. Конгресс был созван в феврале 1819 года Симоном Боливаром. В нем участвовали представители патриотических сил, боровшихся против господства Испании в Южной Америке.