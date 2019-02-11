Мужчина выжил после падения с 13 этажа благодаря весу в 130 кг

Мужчина выпал из окна на 13 этаже дома в Зеленограде и выжил благодаря своему весу в 130 кг, пишет 10 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на «Московский комсомолец».

Мужчине стало плохо, и он открыл окно, чтобы подышать свежим воздухом. Затем он задремал и больше ничего не помнит.

Соседи рассказали изданию, что житель Зеленограда упал на их кондиционер, а уже от него рухнул на асфальт.

Уточняется, что выжить мужчине помог снег и солидная жировая прослойка. Подчеркивается, что врачи не нашли у него ни одного перелома. Более того, он даже не потерял сознание.