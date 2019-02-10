«Можно сделать всё красиво». В Минпромторге хотят возродить ларьки

Минпромторг разработал меры по возрождению торговых ларьков и палаток. С введением этих поправок в России может появиться не менее 50 тысяч автолавок, рассказал 10 февраля «Российской газете» замглавы министерства Виктор Евтухов.

Дело в том, что в России вдвое меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А производителей, которые хотят представить свои продукты, гораздо больше, чем сетей и магазинов. При этом количество рынков в стране за последние 10 лет сократилось, по словам чиновника, «катастрофически» – в 5-6 раз.

По оценкам экспертов, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тысяч рабочих мест, дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей. К тому же будет развиваться сопутствующая инфраструктура.

«Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами. И сделать все красиво, удобно и комфортно для потребителей», – сказал Евтухов.