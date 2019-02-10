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Авто
10.02.2019 23:50
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«Формула 1» изменила правила, и гонщикам пришлось потолстеть

Согласно новым правилам подсчета веса автомобиля с гонщиком в гонках «Формула 1», всем пилотам, вес которых составляет менее 80 килограммов, необходимо загружать в автомобиль дополнительный балласт. Таким образом стюарды «королевских гонок» стараются уравнять шансы «увесистых» и «маломерных» гонщиков.

Француз Роман Грожан, гонщик команды Rich Energy Haas F1 Team, уверяет, что последние 6-7 лет он стабильно весил 69 килограммов при росте 180 сантиметров, пишет Autosport. Ему, как и многим гонщикам, надо было соблюдать строгую диету, чтобы не возить лишний вес.

Но теперь французу и его товарищу по команде датчанину Кевину Магнуссену пришлось делать ровно противоположное — набирать недостающие килограммы. Причем делать это не за счет поедания гамбургеров и пирожных, как обычные люди.

По словам Магнуссена, у гонщиков было всего два месяца, чтобы набрать недостающие «10 килограммов мыщц», и это должно было быть «сделано правильно». То есть путем тренировок и занятий фитнесом.

Однако Роман Грожан, «возможно, перестарался». И хотя он утверждает, что «добавил себе хорошую порцию мускулов, но до бодибилдера все равно далеко», теперь ему все-таки придется «немного попотеть» перед первой гонкой нового сезона или сесть на диету.

Баланс между весом машины и весом гонщика – один из известных «трюков» «Формулы 1». Иметь более «легкого» гонщика для команды означало, что можно немного усилить конструкцию автомобиля, ведь в «Формуле» счет порой идет даже не на килограммы, а на граммы. Поэтому атлетически сложенным пилотам чаще всего не находится места в тесном кокпите современного гоночного болида. Новые правила, устанавливающие стандарт веса гонщика в 80 килограммов, означают, что большинству пилотов придется, скорее, нагонять вес, чем садиться на диету.

 

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