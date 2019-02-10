Потолок рухнул в общежитии на Севастьянова. Жильцов временно переселили

Текущая крыша постепенно увлажняет потолки и стены в общежитии на улице Севастьянова в Московском районе Петербурга. 10 февраля штукатурка в одной из комнат не выдержала и рухнула на пол с потолка.

Как рассказали «Фонтанке» жители 12 дома по улице Севастьянова, сырость в комнаты на пятом этаже пришла вместе с коммунальщиками, которые чистили крышу от снега. Они были здесь дважды – 31 января и 6 февраля. После первого визита потолок потек в некоторых местах, после второго – почти везде, а на этаже 35 комнат.

Оттепель и дождь в выходные добавили влаги, и днём в воскресенье, 10 февраля, в одном из помещений рухнул потолок. По словам жителей этого дома, представитель управляющей компании (а здание обслуживает городской ГУП РЭП «Строитель») переселил владелицу комнаты с ребёнком и собакой в гостиницу на два дня. Остальным обитателям пока такая перспектива не светит, во влажных комнатах придётся ждать весны и перспективы компенсации на ремонт.

Собеседница «Фонтанки» добавила, что ещё 13 лет назад дом планировалось расселить, однако в недавнем прошлом помещения было предложено приватизировать. Жители регулярно жалуются на разваливающиеся балконы, треснувшие фасады и прочие беды здания 50-го года постройки.

Это не первый случай за минувшие выходные, когда горожане оказываются завалены влажной пылью с собственного потолка. На Гагаринской улице девушка таким образом получила травму головы. К тому моменту, как часть потолка оказалась на полу, на протечки владельцы жаловались уже двое суток.

Подробнее о том, почему текут петербургские крыши и что в этом случае делать, читайте в материале «Фонтанки» «Сначала некому было убирать снег, теперь — некому латать крыши».