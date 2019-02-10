Налоговая инспекция в Петербурге «уронила» наледь сразу на четыре легковушки

В очередной подборке разбитых упавшими льдинами машин лидирует случай, произошедший вечером 10 февраля в Выборгском районе Петербурга.

Сразу четыре автомобиля повредили глыбы льда, упавшие с крыши здания налоговой инспекции на Большом Сампсониевском проспекте, 73, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Вот и платите теперь налоги», – иронизирует он.

Фото: vk.com/spb_today

Ещё как минимум две машины разбиты на улице Декабристов, 46. Там собирались скидывать снег с крыш, и последней датой (исправленной), к которой надо было освободить территорию, значится 11 февраля. «Не дождались», – отмечает очевидец в «ДТП и ЧП».

Число автомобилей, повреждённых наледью, исчисляется в Петербурге, наверное, сотнями, если не тысячами. Среди людей пострадавших, к счастью, меньше, однако только за воскресенье травмы получили двое.