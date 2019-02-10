Росрыболовство опровергло информацию о засилье российского минтая в США

Представитель Росрыболовства в США Олег Рыков опроверг информацию телеканала CNN о том, что российский минтай якобы занял большую долю рынка США, из-а чего страдают рыбаки Аляски.

Как сообщает 10 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости», по словам Рыкова, эти данные не соответствуют действительности.

«И у нас, и у американцев эта рыба вылавливается, замораживается и отправляется в соседний с нами Китай», — сказал Рыков.

По его словам, американские рыбаки отправляют 90% своего минтая на переработку в Китай, то же делают и российские представители. Там она уже смешивается в «одну массу», и невозможно точно сказать, чья это продукция.

«Китай после переработки за 11 месяцев 2018 года направил в США минтайной продукции всего на $60 млн. То есть это даже не половина этого рынка», — заключил Рыков.

Представитель Росрыболовства также подчеркнул, что для школ из них закупается лишь небольшая часть рыбы.