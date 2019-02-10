Из горящей квартиры в Луге вынесли двух детей. Мальчика не спасли

Двое детей, брат и сестра, были госпитализированы после квартирного пожара в Луге 10 февраля. Трёхлетнего мальчика спасти не удалось.

Как сообщает 47news, пожар случился воскресным днём в квартире дома 8/61 в микрорайоне Луга-3. Пятилетняя девочка, придя в себя, рассказала, что дети были дома одни и захотели есть. Брат пошёл разогревать кашу на плите и взял спички. По словам очевидцев, когда спасатели выносили малышей из дома, у парадной стояла женщина и плакала.

Фото участницы группы vk.com/lugasluh Александры с сайта 47news.ru

Дети без сознания были доставлены в реанимацию районной больницы. Медики диагностировали у них отравление продуктами горения. По предварительным данным, мальчик уже был в состоянии клинической смерти и, несмотря на все усилия медиков, не вернулся к жизни.

По информации издания, с детьми проживает бабушка, в момент ЧП она, возможно, вышла в магазин. Мать работает на двух работах, содержит всю семью, но с детьми не живёт, а только приходит их навестить.

Напомним, сразу четыре ребёнка, а вместе с ними и мать, погибли в огне ночью 10 февраля в Новосибирской области. Отец успел выбежать, но спасти родных не смог.