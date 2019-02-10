18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +0
$ 66.06р
74.90р
01:50 11.02.2019
Расширенный поиск

Город
10.02.2019 22:29
Печать

Смольный подсчитал участников «воскресника». Беглов решил опросить горожан

Фото: читатель «Фонтанки» Илья

Лопата в руках нужна для того, чтобы не наступать на грабли. В воскресенье, 10 февраля, в уборке города, по подсчётам Смольного, приняли участие 27 тысяч человек. На субботник же вышли, напомним, 35 тысяч сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных организаций.

За два дня очищены 450 тротуаров и улиц, 1219 дворов и 2865 кровель, с 294 адресов было вывезено 133 880 кубометров снега. С начала зимы в Петербурге выпало 1,55 метра снега.

Сегодня врио губернатора Александр Беглов на совещании с членами городского правительства и главами районов подвел итоги работы жилищно-коммунального комплекса Санкт-Петербурга в прошедшие выходные. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в субботнике. «Субботник – это наша домашняя работа, чтобы не наступать на грабли в будущем. Такие события нас объединяют и укрепляют», – цитирует слова Беглова его пресс-служба.

Учителя на Учительской улице
Учителя на Учительской улице
Фото: Читатель "Фонтанки" Александр

Учителя на Учительской улице
Учителя на Учительской улице
Фото: Читатель "Фонтанки" Александр

Продолжая уже звучавшую тему, городской глава дал указание провести опрос общественного мнения о возможном использовании реагентов на улицах Петербурга.

Кроме того, он поручил разработать план комплексной модернизации жилищно-коммунальной отрасли и подготовить корректировку бюджета 2019 года, чтобы до начала следующей зимы закупить необходимую технику.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала подробно и про субботник, и про «воскресник».

Некоторые петербуржцы заметили, что стало чище, но негативных отзывов по-прежнему подавляющее большинство. Для примера процитируем два письма, пришедшие в редакцию «Фонтанки» вечером 10 февраля от читателей, недовольных уборкой в Центральном районе.

«Администрация весь снег покидала на тротуары, люди падают на льду», – написала Варвара. «Центральный район утопает в кучах снега и наледи! Люди вынуждены обходить заваленные снегом и льдом тротуары по проезжей части. С крыш опасно свисает мокрый снег и сосульки. Дворников очень мало, и они не работают, а стоят разговаривают! Все это замечено на Кирочной улице, улице Маяковского, в Снежном переулке, на Литейном проспекте», – жалуется анонимный отправитель фотографий.

Смольный подсчитал участников «воскресника». Беглов решил опросить горожан

А вот и позитивный отзыв от Натальи с фотографиями в формате «было – стало», подозрительно напоминающими отчёт о субботнике комитета по благоустройству: «Не все так плохо с уборкой улиц! Вот пример того, как можно работать. Мы, жители В.О., благодарны за то, как нам вычистили 14-15 линии В.О.».

Смольный подсчитал участников «воскресника». Беглов решил опросить горожан

Впрочем, работы на улицах для чиновников еще предостаточно. Однако, как оказалось, есть у них проблемы и "дома". "Уважаемые члены Комитета по благоустройству, когда завтра пойдете не работу, будьте осторожны, чтобы на вас не свалился снег с вашего козырька!", – предупреждает читатель "Фонтанки" Константин:

Фото: Читатель "Фонтанки" Константин

 

 

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
08.02.2019 15:41

«Петербургская Недвижимость» дарит вытяжку при заказе меблировки

Только до конца февраля при заказе меблировки клиенты «Петербургской Недвижимости» получат вытяжку и ее установку в подарок*.
ПАО «Группа ЛСР»
08.02.2019 14:06

Старт продаж: предложение в ЖК «Ручьи» пополнилось на 113 квартир

«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Ручьи», строительство которого ведется в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Начались продажи в доме №5 общей площадью чуть более 6,3 тыс. кв. м.
фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
08.02.2019 13:49

"РосСтройИнвест" празднует 75-летие со дня снятия блокады Ленинграда

Руководство и сотрудники группы компаний «РосСтройИнвест» и члены общественного движения «Вечно живые» приняли участие в мероприятиях, посвященных 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда.
OOO "Лидер Групп"
08.02.2019 13:36

Февральское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

С 18 февраля 2019 года будет увеличена стоимость квадратного метра в жилом комплексе «Три кита 2», возводимом компанией в поселке Мурино Ленинградской области. Удорожание происходит в связи с повышением строительной готовности.
фото представлено пресс-службой ГК «Эталон»
08.02.2019 13:21

В Группе «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала с 2019 года

«Юбилейными» покупателями стали Анжелика Николаевна и ее супруг, которые приобрели квартиру в ЖК «Дом на Блюхера», строящемся в Калининском районе Санкт-Петербурга в 10 минутах ходьбы от станции метро «Лесная».
«Аквилон Инвест»
08.02.2019 10:42

«Аквилон Инвест» приступил к устройству навесных фасадов во II очереди ЖК 4YOU

Два корпуса второй очереди жилого комплекса 4YOU возводятся на Среднерогатской улице, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная». Полностью завершить строительство планируется в конце 2019 года.
Новый жилой район «Юнтолово». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
08.02.2019 10:39

«Главстрой Санкт-Петербург» начал продажу квартир в первом корпусе пятой очереди ЖК «Юнтолово»

Дом, расположенный у границ лесного массива, отличают интересные видовые характеристики.
Setl City
07.02.2019 12:37

Setl Group приступил к строительству девятой очереди ЖК «Солнечный город»

Setl Group начал строить девятую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. Это три 12-этажных корпуса жилой площадью 58,7 тыс. кв. м, а также две подземных автостоянки общим метражом 7,9 тыс. кв. м.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
07.02.2019 11:03

Квартиры комфорт-класса в Невском районе от 3,2 млн руб.

«Петербургская Недвижимость» выпустила в продажу пул квартир в жилом комплексе «Стрижи в Невском» у метро «Ломоносовская». Стоимость новых лотов начинается от 3,2 млн руб.
OOO "Лидер Групп"
07.02.2019 10:30

Волшебные скидки от ГК «Лидер Групп»

Весь февраль действует беспрецедентная акция: скидки до 25% на новые квартиры*.
pixabay.com
07.02.2019 10:00

Чем удивить любимого на День всех влюбленных

Тренинг-центр «СЕКС.РФ» - один из крупнейших женских тренинг-центров России, специализируется на обучении техникам сексуальной жизни.
Американская Медицинская Клиника
07.02.2019 10:00

Увеличение груди. Бесплатно?

Очередной развод или реальный шанс? В социальных сетях активно обсуждают новый конкурс Американской Медицинской Клиники на бесплатное увеличение груди*.