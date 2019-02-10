Смольный подсчитал участников «воскресника». Беглов решил опросить горожан

Фото: читатель «Фонтанки» Илья

Лопата в руках нужна для того, чтобы не наступать на грабли. В воскресенье, 10 февраля, в уборке города, по подсчётам Смольного, приняли участие 27 тысяч человек. На субботник же вышли, напомним, 35 тысяч сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных организаций.

За два дня очищены 450 тротуаров и улиц, 1219 дворов и 2865 кровель, с 294 адресов было вывезено 133 880 кубометров снега. С начала зимы в Петербурге выпало 1,55 метра снега.

Сегодня врио губернатора Александр Беглов на совещании с членами городского правительства и главами районов подвел итоги работы жилищно-коммунального комплекса Санкт-Петербурга в прошедшие выходные. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в субботнике. «Субботник – это наша домашняя работа, чтобы не наступать на грабли в будущем. Такие события нас объединяют и укрепляют», – цитирует слова Беглова его пресс-служба.

Учителя на Учительской улице Фото: Читатель "Фонтанки" Александр

Учителя на Учительской улице Фото: Читатель "Фонтанки" Александр

Продолжая уже звучавшую тему, городской глава дал указание провести опрос общественного мнения о возможном использовании реагентов на улицах Петербурга.

Кроме того, он поручил разработать план комплексной модернизации жилищно-коммунальной отрасли и подготовить корректировку бюджета 2019 года, чтобы до начала следующей зимы закупить необходимую технику.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала подробно и про субботник, и про «воскресник».

Некоторые петербуржцы заметили, что стало чище, но негативных отзывов по-прежнему подавляющее большинство. Для примера процитируем два письма, пришедшие в редакцию «Фонтанки» вечером 10 февраля от читателей, недовольных уборкой в Центральном районе.

«Администрация весь снег покидала на тротуары, люди падают на льду», – написала Варвара. «Центральный район утопает в кучах снега и наледи! Люди вынуждены обходить заваленные снегом и льдом тротуары по проезжей части. С крыш опасно свисает мокрый снег и сосульки. Дворников очень мало, и они не работают, а стоят разговаривают! Все это замечено на Кирочной улице, улице Маяковского, в Снежном переулке, на Литейном проспекте», – жалуется анонимный отправитель фотографий.

А вот и позитивный отзыв от Натальи с фотографиями в формате «было – стало», подозрительно напоминающими отчёт о субботнике комитета по благоустройству: «Не все так плохо с уборкой улиц! Вот пример того, как можно работать. Мы, жители В.О., благодарны за то, как нам вычистили 14-15 линии В.О.».

Впрочем, работы на улицах для чиновников еще предостаточно. Однако, как оказалось, есть у них проблемы и "дома". "Уважаемые члены Комитета по благоустройству, когда завтра пойдете не работу, будьте осторожны, чтобы на вас не свалился снег с вашего козырька!", – предупреждает читатель "Фонтанки" Константин: