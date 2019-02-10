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Авто
10.02.2019 21:38
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Инженеры Audi и Porsche разобрали Tesla Model 3. И теперь изменят свою работу

Первая партия Tesla Model 3 прибыла на европейский рынок, и это заставляет некоторых автопроизводителей нервничать. Инженеры Porsche и Audi разобрали новый электромобиль Tesla, и результат их настолько поразил, что теперь немецкие компания намерены внести изменения в свои разработки.

Это совершено нормальная практика, когда компания покупает серийный автомобиль конкурента и изучает его до последнего винтика, пишет Electrek. В случае с Tesla это просто неизбежно, ведь компания Илона Маска сегодня задает тон во всей мировой автомобильной индустрии.

Audi и Porsche совместно разрабатывают перспективную платформу для электромобилей премиального класса (Premium Platform Electric или PPE) и, по сведениям Electrek, они столкнулись с теми же проблемами, что и Илон Маск. Главная из них – перспективная платформа выходила слишком дорогой, чтобы быть прибыльной, даже для таких люксовых брендов.

Примерно год назад некие анонимные «германские производители люксовых автомобилей» уже подвергали Model 3 вивисекции, но тогда инженеры «драконили» два ранних, по сути «предсерийных» экземпляра Tesla. Уже тогда на них произвели впечатление минималистский дизайн и некоторые «очень умные инженерные решения». Но заметны были и недостатки сборки, а также неотработанность производственных процессов. При этом, судя по всему, Tesla оставалась слишком дорогой в производстве, чтобы приносить хорошую маржу.

Все это неудивительно: известно, что машины ранних выпусков страдали от многих дефектов и некачественной сборки – проблемы, из-за которых Илон Маск даже вынужден был ночевать прямо рядом со сборочным конвейером.

Elekrtek считает, что «германскими производителями люксовых автомобилей» были именно Audi и Porsche, и, согласно дошедшим до издания сведениям, результаты изучения продукции Tesla серьезно повлияли на разработку PPE. В отчете, попавшем к журналистам, прямо говорится, что немецким инженерам придется внести изменения в платформу PPE, потому что «у Tesla это получилось лучше, чем предполагалось ранее».

Согласно отчету, Audi и Porsche могут отложить внедрение новой платформы, чтобы решить проблемы со стоимостью и повысить конкурентоспособность с Tesla. Пока что такая конкурентоспособность видится недостижимой, поскольку, как отмечается в отчете, например, первый электрический Audi e-Tron оказался слишком дорогим и вряд ли достигнет порога окупаемости. Для этого надо продать не менее 600 000 экземпляров, что при нынешней цене на автомобиль выглядит иллюзией. Несмотря на это Audi планирует выпустить еще несколько электрических автомобилей на той же основе, что и e-Tron, прежде чем новая платформа станет реальностью.

Как известно, Илон Маск сделал все патенты Tesla бесплатными и открытыми для любых компаний, готовых производить электромобили. Но, как выясняется, даже имея патенты и изучив все технологии, повторить то, что делает Tesla, весьма непросто.

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