Иван Ургант показал на видео, как колет лёд у Мариинского театра

Телеведущий Иван Ургант, похоже, принял участие в «воскреснике» в Петербрге. Или просто решил поразминаться колкой льда с помощью лома.

Видеозапись своего труда он выложил в Instagram 10 февраля. Дело происходит на Крюковом канале. Для тех, кто не узнаёт место, Иван Ургант поясняет, что это Петербург, в комментарии, оформленном в виде пародии на известную песню.

Напомним, что на днях отец ведущего актёр Андрей Ургант, поскользнувшись, сломал ногу. СМИ писали, что это случилось, когда он выходил из дома. Несмотря на травму, он вернулся на сцену – с тростью и в гипсе.

«Фонтанке» Ургант-старший заявил, что его сломанная нога с гололёдом не связана, и он не хотел бы давать оценки уборке Северной столицы в этом году, намекнув, что лучше не было никогда, только, может быть, в советское время.

В эти выходные на уборку улиц Петербурга вышли чиновники и сотрудники бюджетных учреждений. По данным Смольного, 9 февраля в мероприятии участвовали более 35,5 тысячи сотрудников госучреждений. «Фонтанка» рассказывала и про субботник, и про «воскресник».