Офицер из Петербурга на субсидию в 14,5 млн рублей купил землю в Крыму и квартиру в Москве

Западный военный округ предоставляет жилищные субсидии семьям своих военнослужащих. Получив 14,5 миллиона рублей, офицер из Петербурга, в семье которого четверо детей, смог купить двухкомнатную квартиру в Москве и земельный участок под строительство в Крыму. Всего в 2018 году в рамках программы новые квартиры и коттеджи приобрели 1655 военнослужащих, сообщает 10 февраля пресс-служба ЗВО.

В ближайшее время смогут переехать в новые квартиры более 1 тысячи семей военнослужащих – на это департаменту жилищного обеспечения ЗВО выделено 6,2 миллиарда рублей на первое полугодие 2019 года. Средняя выплата на семью из трёх человек составит около 5,4 миллиона рублей, иногда выше, в зависимости от выслуги лет и количества детей.

Жилищные субсидии – форма обеспечения жильём военнослужащих, введённая в 2014 году. Она позволяет военнослужащему на своё усмотрение приобрести в собственность квартиру до четырёх комнат или дом, а также стать участниками долевого строительства.