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10.02.2019 19:52
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МВД проверяет владимирских гаишников после новостей о «живом щите» из машин рядовых горожан

Руководство МВД России направляет комиссию ГУОБДД МВД России во Владимирскую область, чтобы расследовать действия сотрудников ДПС, задержавших нарушителя 9 февраля на федеральной трассе М-7 «Волга».

Как сообщается на сайте МВД 10 февраля, комиссия изучит все обстоятельства и материалы, в том числе показания очевидцев. «В случае выявления фактов нарушения законодательства и ведомственных нормативных актов виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.  

Такое внимание МВД обратило на событие после публикаций местных СМИ, ссылавшихся на соцсети.

«Сотрудники владимирской службы ГАИ нашли очень странный способ для того, чтобы задержать нарушителя. «Живой щит» на дороге был организован из машин горожан. Возмущенные водители готовят массовую жалобу в прокуратуру, – писали «Владимирские новости». – Пока официальной информации о произошедшем нет. Но, по словам очевидцев, нарушителя «вели» еще из Боголюбова. «Живой щит» был организован сотрудниками ГАИ возле поста ДПС в Юрьевце».

МВД проверяет владимирских гаишников после новостей о «живом щите» из машин рядовых горожан

Через пару часов после публикации на сайте областного ГУ МВД появилась официальная информация.

Сообщение о нарушителе на трассе М-7 поступило в дежурную часть 9 февраля 2019 года в 17:05. Водитель «Шкоды Рапид» не выполнил требование сотрудников полиции об остановке, выехал на встречную полосу и проскочил перекрёсток на запрещающий сигнал. ДПС организовала погоню. Водитель «Шкоды» по ходу движения допустил столкновения с попутными машинами, совершал опасные манёвры, создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения, на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал.

«Применение сотрудниками полиции специальных средств для остановки автомобиля в условиях плотного транспортного потока было невозможным, – подчёркивается в сообщении. – С учетом экстремальной ситуации на стационарном посту ГИБДД в г. Владимире  сотрудниками полиции было перекрыто движение транспортного потока».

Автомобиль удалось остановить, но при попытке сотрудников полиции открыть дверь водитель резко тронулся. Задержали его только  в 17:45 на 150-м километре трассы. Оказалось, что это 28-летний житель Волгограда, таксист, трезв. Причина опасного поведения задержанного на дороге устанавливается. Его неоднократно ловили на нарушениях ПДД и даже лишали прав.

«В результате действий водителя 4 транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет, – отмечается в сообщении. – По данному факту руководством УМВД принято решение о проведении проверки, в ходе которой также будет дана оценка действиям сотрудников полиции».

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