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Общество
10.02.2019 19:22
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«Нужна конкретика». После публикации о поборах «Морской корпус Петра Великого» измучили ревизоры

Старейшее военно-морское учебное заведение в Петербурге переживает двойную проверку после опубликованной в СМИ информации о тотальной коррупции в вузе. Курсантов опрашивают военные следователи и члены комиссии главкомата ВМФ. Главное препятствие — анонимность.

Как стало известно «Фонтанке», параллельное расследование ведут 459-й военно-следственный отдел и специальная комиссия главного командования флота. С утра 10 февраля проверяющие работают на двух площадках Санкт-Петербургского военно-морского института, ранее носившего имя Морской корпус Петра Великого.

Поводом стала публикация радиостанции «Говорит Москва», где говорится о мздоимстве на уровне младшего командного состава. Источники издания утверждают, что «сержанты и старшины организовали «бизнес» по отъёму денег у младшекурсников». Точный адрес журналисты не указывают, поэтому ревизия идет как в головном здании на набережной Лейтенанта Шмидта, так и в кампусе в Морском переулке.

Информацию о проверке «Фонтанке» подтвердили в ВУНЦ ВМФ им. Кузнецова, чьим филиалом является институт. Среди курсантов было проведено анкетирование, но о поборах пока никто не заявил. «Нам нужна конкретика, – говорят контролеры. – Когда, сколько, кто именно».  

«Говорит Москва» не сообщает имен и факультетов, на условиях анонимности приводится прейскурант: «Первокурсники и второкурсники утверждают, что плата за уход в увольнение составляет 1000 рублей, за приём зачётов у старшины – от 2000 рублей, за экзамены по воинским дисциплинам – от 5000 рублей».

Без заявителя сложно будет подтвердить подлинность этой информации, говорит Константин Чебыкин, депутат петербургского ЗакСа, выпускник Морского корпуса Петра Великого. «Глупость полная, что у курсанта первого курса командир отделения принимает какие-то зачеты, а тем более по общим воинским дисциплинам, – объясняет он. – Командир отделения, или замкомвзвода, или старшина роты никакого отношения к увольнениям курсантов не имеет. Список увольняемых подписывает начальник курса у начальника факультета. И это все офицеры. Начальник факультета в любом случае зрелый офицер не ниже капитана первого ранга».

«Непонятно, о каких зачётах и экзаменах идёт речь, – удивились также и действующие преподаватели вуза. – Вообще-то этим занимается преподавательский состав. Те, кого знаю, а я знаю очень многих, такими вещами не занимаются. Насчёт ухода в увольнение – тут изначально решение за младшим командиром, он ходатайствует перед начальником курса. Тут ещё может закрасться крамола...»

В рамках проверки комиссия главкомата изучает процедуру выдачи увольнительных и списки отчисленных — в статье упоминается, что из-за массовых поборов многие курсанты заявили о желании оставить службу.

Опрошенные «Фонтанкой» курсанты первого, второго и третьего курсов института говорят, что не сталкивались с вымогательством. Если вам что-то известно о коррупции в вузе, просим связаться с редакцией по адресу: mail@fontanka.ru или по телефону +7-911-024-42-45. Конфиденциальность гарантируем.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Военный институт (военно-морской) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» на набережной Лейтенанта Шмидта — правопреемник основанной в 1701 году Навигацкой школы. За три с лишним столетия училище меняло название 11 раз. Дольше всего, 75 лет, вуз назывался в честь революционера Михаила Фрунзе. В год трехсотлетия был переименован в 10-й раз в Морской корпус Петра Великого, но проносил это имя недолго и в 2012-м вошел в качестве филиала в состав ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Кузнецова».

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