Сербия направила протест Хорватии после избиения своих спортсменов

Сербия направила ноту протеста в посольство Хорватии в связи с нападением на своих спортсменов в Сплите. Об этом во время визита в город Вршац заявил президент страны Александр Вучич.

Глава государства подчеркнул, что воздержится от жестких заявлений, потому что это не поможет избитым игрокам «Црвены звезды», передает 10 февраля РБК со ссылкой на издание Kurir.

Вучич при этом отметил, что в Загребе должны учесть эту историю и понять, что без какого-либо сотрудничества такие истории будут повторяться.

В свою очередь в МВД Хорватии заявили, что инцидент в Сплите нельзя рассматривать как свидетельство какой-то тенденции, потому что обычно визиты сербских клубов проходят без проблем. Глава ведомства Давор Божинович рассказал, что по этому делу уже задержаны трое хулиганов, а еще двое находятся в розыске, сообщает издание Slobodna Dalmacija. По неподтвержденной информации, одним из задержанных был официант кафе, который по телефону позвал погромщиков.

Нападение произошло накануне в Сплите, куда «Црвена звезда» приехала на матч против местного «Морнара». Игроки белградского клуба сидели на набережной, когда на них напала группа хулиганов с арматурой. Чтобы спастись от нападавших, ватерполистам пришлось прыгать в море. Один из них при этом просил не убивать его и объяснял, что он не серб, а черногорец.

В сербской федерации водного поло заявили об отказе «Црвены звезды» проводить матч в Сплите из-за плохого психологического состояния игроков. При этом глава федерации Виктор Еленич назвал случившееся позором, указав на тот момент, что хулиганы напали на игроков, а не на фанатов.

В свою очередь президент ватерпольного клуба «Црвена звезда» Игор Милоевич предложил не сравнивать случившееся с недавним инцидентом в Белграде, когда местные жители напали на приехавших в город фанатов из Сплита. По его словам, те сами дали повод, потому что появились на улице с атрибутикой хулиганской группировки Torcida, нередко участвовавшей в нападениях на сербских оппонентов.