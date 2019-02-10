В Петербурге и области ожидаются снег и метель при плюсовой температуре

Новая неделя в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начнётся примерно с такой же погоды, какой заканчивается старая. Синоптики обещают осадки.

Как сообщают региональные ГУ МЧС со ссылкой на прогноз Северо-Западного управления по гидрометеорологии, в понедельник, 11 февраля, будет облачно, вероятны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, в области – слабая метель. На дорогах по-прежнему скользко.

Фото: телеграм-канал «Мегаполис»

Температура воздуха в городе ночью составит 0...+2 градуса, днем +1...+3 градуса. Ветер юго-восточный, южный, 7 – 12 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Ночью во вторник, 12 февраля, в Ленобласти ожидается сильный снег, особенно в западных районах.

По подсчетам Гидрометцентра, в январе в Петербурге выпало снега вдвое больше нормы.