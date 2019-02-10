«Я в Мариинской больнице, на меня обрушился потолок». Коммунальщики приехали на Гагаринскую уже после медиков

Читательница "Фонтанки" Юлия

Звонки из городской администрации, МЧС, управляющей компании и прочих служб посыпались владельцам комнаты в коммунальной квартире на Гагаринской улице после того, как потолок обвалился на голову петербурженки. До этого столь же многочисленные звонки в обратную сторону на протяжении двух суток оставались без ответа.

Как рассказала «Фонтанке» пострадавшая, в больницу ей пришлось отправиться около трёх часов дня в субботу, 9 февраля. На голову Юлии упал кусок влажного бетона, в потолке осталась дыра. В Мариинской больнице девушке провели все необходимые процедуры и серьёзных травм, к счастью, не нашли. Ушиб мягких тканей головы, полученный в собственном доме, наконец собрал в квартире на Гагаринской улице, 6, тех, кого ждали ещё с четверга.

Заявку на портале «Наш Санкт-Петербург» Юлия и ее супруг оставили 7 февраля, когда ручьи вовсю журчали на внутренней стене их комнаты. Несколько звонков в аварийную службу тоже процесс не ускорили. В пятницу, как писала «Фонтанка», потолки текли уже в тысячах квартир по всему городу, диспетчеры не успевали обрабатывать звонки.

Пока потолок был условно цел, а краска вокруг окна постепенно надувалась все больше и больше, справиться пытались своими силами. Вышли на крышу, расставили тазы и прочую тару на чердаке. Капало, по словам жильцов, и в соседних комнатах.

После того как потолок рухнул, на связь вышел и представитель управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальные системы Северо-Запада», и представители городской администрации. Инспектировать квартиру, по словам Юлии, приехали спасатели. Устно сотрудники МЧС сказали владельцам, что промокшие перекрытия могут продолжить разрушаться и снова рухнуть. На запрос «Фонтанки» пресс-служба регионального управления ведомства не ответила.

В районной администрации со ссылкой на представителей управляющей компании «Фонтанке» сообщили, что обрушился штукатурный слой, отвалился кусок 20 на 20 сантиметров. Аварийка, утверждают в районе, приезжала на Гагаринскую дважды, осматривала квартиру и чердак, сейчас работает на крыше. Что именно привело к обрушению, ещё предстоит установить, уточнили в пресс-службе.

После больницы и тревожного прогноза от спасателей, по словам пострадавшей, дело с мертвой точки так и не сдвинулось – дыра зияет, а течь стало меньше только потому, что снег на крыше окончательно растаял.