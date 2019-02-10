Очистка крыш лишила сна. Петербуржцев, страдающих от протечек, учат терпению

Жалоб на протечки от петербуржцев в воскресенье, 10 февраля, не так много, как сообщений о разбитых льдом автомобилях, но они есть. Вот две истории.

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О своей проблеме рассказывает читательница «Фонтанки» Виктория, живущая в доме 164 по набережной Фонтанки. Дом построен в 1798 году и находится в плачевном состоянии. Управляющая компания ООО «Стилес», по словам Виктории, порядок не наводит, «элементарная уборка парадной и дворовой территории осуществляется только после пинка». После очистки крыши 4 февраля у соседки сверху начал мокнуть потолок. Звонки в аварийную службу и в районную администрацию результатов не дали. Там временем закапало и в других комнатах на третьем этаже, и стала обваливаться штукатурка. Сегодня соседка не спала всю ночь, потому что с потолка уже не капало, а лилось, и она всю ночь выносила воду. А аварийно-диспетчерской службе и в жилищном комитете предлагают подождать, сетует Виктория.

Похожая ситуация на Кондратьевском проспекте, 61. Во время уборки снега пробили крышу, которая три года назад была полностью отремонтирована, и теперь заливает квартиры на пятом этаже, пишут жильцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Управляющая компания ЖКС №3 факт зафиксировала, но проблему не устранила. Продолжает течь.

Фото: vk.com/spb_today

Подробнее о том, почему текут петербургские крыши и что в этом случае делать, читайте в материале «Фонтанки» «Сначала некому было убирать снег, теперь — некому латать крыши».