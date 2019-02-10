Лопаты бы делать из этих людей. «Теперь мы команда Беглова»

Субботник петербургских чиновников плавно перешел в воскресник. «Фонтанка» понаблюдала за тем, как это было и спросила горожан, что они по этому поводу думают.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербургские госслужащие — люди надежные, выносливые и неунывающие. Чего нельзя сказать о снегоуборочном инвентаре, который им выдали. Осматривая фронт работ, корреспондент «Фонтанки» встретил двоих петербуржцев, сломавших ноги на обледеневших улицах города. Они смотрели на трудящихся в свой законный выходной работников администраций и комитетов философски, не выпуская из рук алюминиевые ходунки.

Лопата женская, железная

«Лопаты кончились, сейчас привезут! Вы не волнуйтесь, вам дадим женскую, металлическую, – говорит высокий мужчина в куртке с надписью «Россия» на спине. – Но вообще сегодня у нас мужской день, женщины вчера работали».

Глядя на то, как бодро сотрудники комитета по инвестициям долбят ледяную корку на Малодетскосельском проспекте около школы 522, корреспондент «Фонтанки» устыдился своей праздности в это воскресное утро, но встречи с «женской лопатой» искать не стал. «Ну что, мы теперь команда Беглова?» – переговаривались трудящиеся. Тот, кому была обращена эта реплика, начал долбить лед с комическим ожесточением: «Смотри, твои слова мне прямо-таки сил придают!»

Лопаты все не везли. На углу Малодетскосельского и Бронницкой собралось вдвое больше обязанных разобраться со льдом, чем рассчитывали координаторы. Лопаты все не везли, а люди продолжали прибывать. Мимо долбящих и ожидающих вальяжно, не обращая ни на кого внимания, прошел упитанный дворник в оранжевом жилете, с отличной лопатой и крепким ломиком на плече. Его проводили голодным взглядом.

Вице-губернатор Эдуард Батанов работал в общей группе и не выделялся ничем. Кроме, разве что, лома — ему достался модный вариант с наконечником в виде изящного топорика. Узнать вице-губернатора в серой шапочке и без галстука было непросто, но корреспондент «Фонтанки» справился. Батанов был немногословен.

«Я же не мог оставить своих, – сказал он. – Сколько будем работать? Какой фронт нам назначат, такой и отработаем, тут не я решаю. Вот этот участок улицы перед школой мы отчистили за 45 минут». Семья отсутствия Эдуарда Викторовича в выходной день дома не заметила: как пояснил чиновник, его переезд из Калининграда еще не завершился, и родные и так видят его не часто. Так что в выходные можно работать, сколько душе угодно, без ущерба для погоды в доме и развития порученного ему врио губернатора транспорта.

Пока госслужащие стучали ломами, за углом, на Серпуховской, в тракторе, который правильно называется «погрузчик фронтальный «Фотон», с включенным мотором мирно дремал водитель Игорь. Снегоуборщики из коминвеста были на него не в обиде: человек наверняка всю ночь работал. Но это не помешало им накидать ледяных ломтей в ковш погрузчика и человека тем самым разбудить. Игорь, действительно, вышел на сутки накануне, в восемь вечера. Незадолго до появления людей с ломиками и лопатами он загрузил «КАМАЗ» снегом, а у того лопнула покрышка. Так на лопнувшей и поехал на снегоплавилку на Рыбацкой,2 — не выбрасывать же все обратно на улицу. «Это ничего, покрышек же у него много, доедет, – сказал водитель. – Но вот теперь надо ждать, пока он колесо поменяет. А другого грузовика свободного сейчас нет». Когда машина Игоря отъезжает, видно, что под решеткой радиатора у него заложена картонка с красиво выведенной надписью: «Не позволяй сомнениям помешать твоей мечте».

Прохожие смотрели на участников «мужского дня» с некоторым сочувствием.

«Почему им спецодежду не выдали? – сказал молодой мужчина с собачкой. – Они убирают в той же одежде, в которой обычно ходят. Надо же было как-то их одеть и обуть. И вообще есть военное ведомство, которое Путин создал, Росгвардия. Почему бы им не выйти на субботник?»

«Отвратительно и отрицательно мы к этому субботнику относимся, – заявили корреспонденту молодой человек и девушка. А молодой человек добавил: – На это есть бюджетные деньги. Я же плачу за что-то налоги. Когда я работал в администрации, нас тоже выгоняли на улицы убираться, и мне это не нравилось».

«Это госслужащие, чиновники? Ну и правильно, что убирают, – не согласилась женщина в капюшоне. – Но на самом деле работу не выполняют дворники. Дополнительные средства, которые были выделены на уборку, все равно пойдут нам в квитанции, получится, что мы дважды заплатим».

«А у нас во дворе за зиму ни разу не убирались, дворники только песочком снег сверху посыпали, – пожаловалась пенсионерка. – Дали бы нам лопаты, мы бы тоже вышли, а что еще остается делать!»

«Главное, чтобы был результат. Будет чисто — будет хорошо, – улыбнулась дама, которая стеснялась перейти дорогу, потому что на ней вовсю отгребал лед Игорь на своем фронтальном погрузчике. – Не могут организовать — значит, пусть своими силами. Меня все устраивает. Но, конечно, спасибо им большое за работу».

А мужчина в кепи сказал, что относится к работающим госслужащим просто «великолепно»: «Этот участок Малодетскосельского проспекта около школы назывался у нас «Дорога смерти». Идешь и не знаешь, только за ограждение держась. А сейчас хорошо стало».

Ограждение вдоль «Дороги смерти», кстати, в двух местах было вмято ледяными глыбами, которые совсем недавно сбрасывали с крыши школы.

Смотреть в новом окне Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Тем временем на Васильевском острове

Беглый осмотр Васильевского острова показал, что от загробных ассоциаций с субботником 9 февраля никуда не деться. Накануне Средний проспект убирали сотрудники ГУП "Ритуальные услуги", сегодня уже сами чиновники районной администрации были замечены с лопатами на Детской линии у морга и больницы.

У КРТИ, как и у некоторых других ведомств, воскресенье оказалось мужским днем, людей было заметно меньше, чем накануне. Разбросало их по 8-9 линиям и 2-3. В какой-то момент на угол 8-й и Большого проспекта подвезли новую партию инвентаря. "Кому лопаты?" – выкрикнул распорядитель действа. "Беглову!" – звонко ответили из группы трудящихся.

Здесь надо сделать небольшое отступление. После вчерашнего репортажа о субботнике, в адрес "Фонтанки" поступило много упреков от самих чиновников за то, что издание осветило все это мероприятие в чересчур легкой манере, не сосредоточившись на главном: людей погнали работать в их выходной день, да притом заниматься не своим делом.

"В субботу меня ждал мой 85-летний дедушка, я должна была его навестить, привезти лекарства и его любимый журнал "Балет", – пишет одна из смольнинских чиновниц, посвятивших субботнее утро лопате. – Когда мы сегодня долбили лед в каком-то чужом районе, куда я по своей воле и не поехала бы просто так никогда, я чувствовала себя униженной. Да, кто-то из проходящих мимо людей благодарил нас (в основном пенсионеры), а кто-то глумился, радовался нашему унижению: "Ну, что , слуги народа, служите, наконец? Давай, давай, активнее работай! Вон там еще снег остался, халтурщики". И мы с коллегами всерьез обсуждали теорию, а не придумана ли вся эта акция еще и целью дать горожанам выпустить пар, издеваясь над госслужащими, которых, как дрессированных собак вывели по команде". "Абсурд полный, – говорит сотрудник одного из унитарных предприятий. – А что дальше -то? Чиновники пойдут достраивать дома? Докапывать метро? Это решение проблемы?". "Лед, пластиковые лопаты, ощущение бестолковости не покидает до сих пор, – сообщает чиновник районной администрации. – Посмотрим статистику больничных листов в ближайшую неделю".

"Да, мы вышли и сделали это, да, в процессе шутили и смеялись (нормальный защитный механизм), но нет – не было никакой радости, веселья, единения, – пишет еще одна госсулжащая. – Это было насилие. Мы "расслабились и постарались получить удовольствие". И жаль, что нельзя комментировать матом".

Но все это – исключительно анонимно. При любой угрозе публичности мнение чиновников меняется в сторону бодрого энтузиазма.

"Жена с детьми дома спит, мы поработаем, ничего страшного", – говорит один. "Супруга с пониманием отнеслась, – сообщил сотрудник комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, работавшего смешанным гендерным составом на 3-й линии. – Да и я тоже. Только надо было раньше выходить, на пике снегопадов".

Завершение обхода показало, что из "подведов" КРТИ хоть как-то можно было позавидовать только центру управления парковками. Мужчины в форменных куртках чистили асфальт у "Макдональдса" на 6-й линии и, конечно, пользовались возможностью перекусить и погреться кофейком.

Пирожков нет, но можем налить чаю. С сахаром!

В полдень в Центральном районе около МО «Смольнинское» происходило столпотворение с лопатами — в это время первая смена добровольцев, вышедшая чистить Суворовский в 10 утра, сдавала инвентарь, а вторая только собиралась заступить. Комитет имущественных отношений, архивный комитет, департамент землепользования, ГУИОН, даже отдел секретного делопроизводства Смольного собрались здесь.

«Жилетки заносим внутрь, перчаточки можете оставить себе, если они вам нужны! – зычным голосом кричала женщина в форме ЖКС №3. – Пирожков сегодня нет, но можем налить сладкого горячего чаю!» Впрочем, отсутствие пирожков быстро компенсировалось: отработавших построили в колонну по два и повели обедать в ближайшую школу. Куча лопат, под которой прямо-таки погребли бронзового «Фонарщика», установленного у входа в муниципальную администрацию, быстро редела. «Никто нас не переписывал, но сфотографировали, – говорили, посмеиваясь, сотрудники из департамента землепользования. – Око Беглова следит за нами!» Впрочем, на вопрос, что будет тем, кто не пришел, все уверенно ответили: «Да ничего не будет! А сами пришли, потому что коллеги вот тоже вышли поработать, нехорошо дома отсиживаться».

Лопаты, кстати, вызвали нарекание. Участники субботника на Суворовском одну пластиковую прямо-таки разорвали надвое, а металлическую обезглавили. Проблемы с инвентарем были и в других районах. Очевидцы сообщили «Фонтанке», что на Энгельса работники администрации Выборгского района вышли против льда с настоящим топором. Еще в одном ведомстве сообщили, что им выдали «мягкие» ломы, которые гнулись и отскакивали ото льда.

На Кавалергардской улице между тем тоже вовсю стучали и махали. Туда в полном составе вышли сотрудники ГБАУ, управления объектами специального назначения. Взяли с собой даже детей — мальчишке лет десяти выдали жилетку и взрослую лопату, которой тот очень уверенно орудовал. На все вопросы участники субботника предпочитали отшучиваться. «А вы кто? «Фонтанка»? А мы — дворники! – старший группы уверенно взял корреспондента под локоток. – Честное слово, дворники! Все, и даже мальчик!»

На противоположной стороне Кавалергардской из травмпункта вывели пожилую женщину, опирающуюся на ходунки. Ее правая нога была укутана в полиэтиленовый пакет. Женщина села на приступочку около травмпункта, пока ее спутник вызывал машину. «Ногу я сломала на ступеньках, а ступеньки были покрыты льдом, – сказала она. – Я вот хочу в комздрав жалобу написать. Потому что в нашу администрацию писать бесполезно. Второго пострадавшего от льда корреспондент встретил через пару минут. Мужчина с точно такими же ходунками и сломанной ногой — что характерно, тоже правой — вышел из супермаркета, ловко орудуя своей металлоконструкцией спустился с крыльца на тротуар и, сделав широкий жест в сторону разбирающихся с наледью госслужащих, произнес: «Смешно смотреть на них!» Корреспонденту мужчина сообщил, что зовут его Анатолий, нога у него сломана надежно, на льду у самого подъезда, и в нее по этому случаю вставлено два специальных штыря, учился он в той самой школе, около которой хлопочут люди в оранжевом, окончил филфак с отличием и написал роман.

«Роман называется необычно, – доверительно сказал Анатолий. – «Каток на кладбище».

Галеева Венера, Николай Кудин

«Фонтанка.ру»