Власти придумали, что делать с белыми медведями на Новой Земле. Для начала уложить спать

Проблему нашествия опасных хищников на архипелаге Новая Земля решат посредством их эвакуации подальше от поселений. Отстреливать белых медведей не будут.

Власти Архангельской области приняли решение оградить людей от опасности с помощью снотворного и грузовиков. Медведей, которые поселились в Белушьей Губе, на время усыпят и транспортируют подальше от поселений, сообщает 10 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС. Сейчас на Новой Земле ждут оперативную группу Росприроднадзора, которая и займётся отловом медведей. Отстреливать краснокнижных зверей, как и предполагалось ранее, не будут.

Режим ЧС был введён на архипелаге накануне. Голодные хищники перестали бояться светошумовых сигналов, патрульных автомобилей и собак.