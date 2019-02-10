Российские хоккеисты в последнем матче Шведских игр выиграли у чехов

Хоккейная сборная России 10 февраля одержала вторую победу на Шведских играх, обыграв сборную Чехии в заключительном матче.

Счёт составил 3:1. У россиян шайбы забросили Александр Кадейкин и Андрей Кузьменко, оформивший дубль, у чехов – Томаш Зогорна.

Встреча проходила на арене «Ховет» в Стокгольме, напоминает РБК. Сборная России с пятью очками занимает второе место, но может опуститься на третье, если шведы переиграют финнов. Для нашей команды эта игра стала заключительной на Шведских играх; до этого сборная России по буллитам победила Финляндию и уступила шведам.

Чехи заранее гарантировали себе победу в третьем этапе Евротура. Они набрали шесть очков, обыграв Швецию и Финляндию.

Четвертым, заключительным этапом Еврохоккейтура станут Чешские игры, которые пройдут с 3 по 5 мая в Праге.