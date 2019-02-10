В Минздраве рассказали, когда закончится эпидемия гриппа

К весне эпидемия гриппа и ОРВИ в России, по прогнозу Минздрава, начнёт ослабевать. В этом году она, скорее всего, не преодолеет порог средней интенсивности, передаёт 10 февраля радиостанция «Говорит Москва».

«Где-то до середины апреля он уйдёт полностью. Продолжительность самой эпидемии обычная — 12 – 14 недель. Мы уже фактически подошли с вами к плато, осталось чуть-чуть, и пойдём вниз», — сказала Вероника Скворцова в интервью «Первому каналу».

По её словам, в целом ситуация в стране за последние годы стала лучше. С 2006 года заболеваемость снизилась более чем в 13 раз, а число погибших от гриппа – в 20 раз. Помогла в этом, по оценке Минздрава, вакцинация.