Раскол на Афоне: два монаха перешли в русский монастырь из-за Украины

Два монаха из Ватопедского монастыря на Афоне перешли в русский Свято-Пантелеимонов монастырь, передает 10 февраля "Газета.Ru" со ссылкой на ТАСС.

Таким образом монахи выразили несогласие с позицией своего предстоятеля Ефрема, который ездил в Киев на интронизацию главы новой церкви Украины Епифания.

Источник также подтвердил, что настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне Евлогий не пустил епископа Православной церкви Украины (ПЦУ), назвав его раскольником.

Отмечается, что монахи большинства монастырей на Афоне отказались ехать в Киев на интронизацию Епифания 3 февраля.

Напомним, 8 февраля представитель новой церкви Украины впервые совершил богослужение на Афоне.

Новая церковь Украины образовалась на «объединительном соборе» в Киеве для того, чтобы получить томос об автокефалии. Каноническая Украинская православная церковь не признала «собор» и отказалась от участия в нем.