Наледь не щадит машины. На Марата прилетело в козырёк отдела ФСИН

читательница "Фонтанки" Елена

В очередную подборку объектов, пострадавших от падения сосулек и наледи с крыш, вошли не только автомобили, но и мусорный бак, и даже имущество ФСИН. Один раз в качестве снаряда выступила водосточная труба. Иногда под снегом оказывается нечто неожиданное – об этом в конце новости.

Козырёк над входом в отдел ФСИН разбило на улице Марата, 70а-70б, при этом немного задело и стоящий рядом Mitsubishi, рассказывают 10 февраля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Труба попала точно в немца»: «Мерседес» на 2-м Муринском проспекте, у дома 30, остался без стекла, пишут в той же группе.

Во дворе БЦ «Лениздат» на Фонтанке с крыши полетел не только снег. Не повезло «Шевроле», а курсирующие любители фитнеса с опаской смотрят наверх: именно в этой зоне путь от основного корпуса к зданию, где располагается спортзал, рассказывает читатель «Фонтанки» Иван.

Читательница Светлана ведёт репортаж со двора дома 15 по Мытнинской улице. Там тоже разбиты машины. На дверях парадных висят объявления, что кровли будут чистить 1 февраля. На самом деле никто ничего не чистил, пишет Светлана.

«Во дворе дома 1 по улице Есенина из-за отсутствия уборки крыши управляющей компанией ООО «Соотечественник» от наледи, снега и сосулек 9 февраля пострадало около 10 машин. УК не производила вовремя уборку снега, объясняя это наличием машин, которые мешают проезду техники, засыпала все парковочные места. Второй проблемой этой зимы стало появление наледи на крышах дома, но вместо очистки кровли оградили часть территории и написали: «Ходить аккуратнее и внимательнее», – сетует читательница Екатерина. – Когда я перехожу через дорогу, я смотрю на светофор, а вот смотреть наверх и предсказать, что в данную минуту упадет сосулька, на мой взгляд, нет возможности».

Приведём ещё несколько постов из «ДТП и ЧП».

Любопытная картина открылась взору подписчика группы «Экстренный вызов» «ВКонтакте».

Напомним, что делать, если сосулька упала на машину, и кому звонить, чтобы «разрядить» опасные крыши.