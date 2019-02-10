Теплоэнергетики работают на Малодетскосельском. Окончания ремонта ждут жители 37 домов

Аварийная труба охладила квартиры в 37 домах в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Теплоэнергетики заканчивают сварочные работы, «включить» батареи должны управляющие компании.



На холод в квартирах с утра 10 февраля «Фонтанке» пожаловались жители 27-го дома по Малодетскосельскому проспекту. По словам читателей, некоторое время не было и горячей воды.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» нашему изданию сообщили, что работы ведутся с двух часов ночи и к обеду аварийная бригада уже поменяла пять метров дефектной трубы. Она обеспечивает теплом 37 зданий в округе. Кипяток в трубу вернут в ближайшее время, затем подключить абонентов должны управляющие компании.