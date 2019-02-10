Кортики ждут. Порошенко наградил моряков, задержанных в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звания лейтенантов морякам, задержанным при инциденте в Керченском проливе. Погоны и кортики моряков ждут их дома.

Как сообщает 10 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости», Порошенко объявил об этом при награждении выпускников Одесской морской академии.

Напомним, по словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, из-за инцидента в Керченском проливе украинской морской отрасли был нанесен ущерб в 360 миллионов долларов.

Шведский журналист Стефан Линдгрен на днях заявил, что действия России во время инцидента в Керченском проливе были легитимными. Статья с детальным разбором произошедшего была опубликована в издании Nyhetsbanken.

На западных ресурсах, посвященных международному праву, трудно отыскать человека, который бы не считал виновным в случившемся Москву, отмечает Линдгрен, но, по его мнению, это не так.

Украинские суда подошли к Керченскому проливу без предупреждения и отказались следовать требованиям пограничников, что было нарушением закона, пишет журналист. Из-за провокаций российская сторона была вынуждена начать стрельбу на поражение и арестовать корабли. Украина нарушила условия для мирного прохода судов через пролив, в частности потому, что на борту был груз с оружием. При этом, согласно оговорке конвенции 1958 года о территориальных водах, принятой Россией и Украиной, прибрежные государства вправе устанавливать процедуру получения права прохода иностранных судов по своим территориальным водам, цитирует шведское издание «Газета.Ru».