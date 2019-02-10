Дюжина. Ещё одного пострадавшего от наледи госпитализировали из Невского района

Второй травмированный за день и шестой за выходные: 47-летний петербуржец оказался в больнице из-за некачественной уборки крыш.

По словам очевидцев, мужчина пострадал утром 10 февраля возле дома 1 по улице Книпович. Глыбой льда ему выбило плечо. Как сообщили «Фонтанке» в администрации Невского района, мужчине 47 лет, помощь ему оказывают врачи Мариинской больницы.

Туда же сегодня утром увезли 32-летнюю петербурженку. У неё сломана ключица после встречи в глыбой у 126-го дома по Лиговскому проспекту.

Ранее стало известно о десятой жертве ледопада. Таким образом всего за зиму, по нашим посчётам, травмы получили 12 горожан, один человек – смертельные. Среди травмированных несколько детей, одна иностранка.