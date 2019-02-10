На «Марше материнского гнева» в Петербурге задержали семерых

Акция в поддержку активистки признанной нежелательной организации «Открытая Россия» в Петербурге 10 февраля проходит с задержаниями. В отделы увезли семерых.

Акция началась около полудня 10 февраля в Александровском саду. Как рассказала «Фонтанке» представитель организации Наталья Грязневич, к двум часам дня марш ещё продолжается, на данный момент известно о семерых задержанных. Это Дмитрий Скурихин, Дмитрий Дорохин, Ирина Богдановская, Мария Кожеватова, Алексей Толстой, Петр Трофимов, Светлана Уткина. Часть из них, по предварительной информации, увезли в 74-й отдел полиции. Представители движения «Весна» сообщили «Фонтанке», что среди задержанных двое их сторонников. Акция не была согласована, в ней принимают участие около 150 человек.

Марш продолжился на Невском проспекте, в настоящее время оппозиционеры находятся неподалёку от Екатерининского сада.

Фото: Роман Перл

Параллельно акция проходит и в других российских городах. Есть информация об одном задержанном в Москве.

Активисты вышли в поддержку Анастасии Шевченко, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Жительница Ростова-на-Дону была задержана в январе этого года. Пока она находилась под арестом, у неё умерла дочь.