Абэ пообещал не оставлять потомкам проблему мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал не прекращать переговоры с Россией по вопросу мирного договора и не оставлять эту проблему следующим поколениям. Соответствующее заявление он сделал на съезде ​правящей Либерально-демократической партии Японии, видеозапись опубликована на странице партии на YouTube, передаёт РБК.

«Проблема, которую не получается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости положить конец этой проблеме нашими с президентом [Владимиром] Путиным руками, я хочу продолжить активные переговоры по мирному договору», — заявил Абэ.

Россия и Япония не могут договориться о заключении мирного договора из-за Курильских островов — правительство Японии считает четыре острова Курильской гряды территорией своей страны. Последние переговоры Абэ с Путиным по этому вопросу состоялись в январе в Москве. Стороны договорились продолжать обсуждение на уровне министров иностранных дел.

Позднее сообщалось, что японские власти отказались от использования фразы о «незаконной окупации» Россией Курильских островов, однако правительство также отказалось отвечать на вопрос о том, являются ли южные Курильские острова «исконной территорией» Японии.