Болгарка и дрель, меланхолия, трясущиеся руки врачей и тишина – как петербуржцы видят уборку улиц

Сосульки на Гагаринской, 8/ читатель "Фонтанки" Антон

О том, как проходит «воскресник» в Петербурге 10 февраля, рассказывают горожане, журналисты и организаторы. Некоторые петербуржцы вообще не заметили уборку.

Корреспондент «Фонтанки», побывавший с утра на Малодетскосельском проспекте и на Суворовском, на Кавалергардской улице, насчитал около сорока «дворников» из числа госслужащих. Работали и женщины, и даже ребёнок.

«По Новочеркасскому, от Рижской до Зольной, по всем дворам началась чистка снега и льда, человек 100 – 200, выгнали бюджетников в их выходной. Смотрите за машинами, по возможности убирайте», – советуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Группа «Выборгский район Санкт-Петербурга» по несколько раз в час рапортует о ходе уборки. На Железнодорожной улице, 46, и Северном проспекте, 6/2, работают сотрудники МЧС, на улице Федора Абрамова на Парнасе – сотрудники комитета по энергетике.

Сам комитет по энергетике сообщил «Фонтанке», что работы в микрорайоне «Северная долина» на Парнасе второй день ведут более 200 сотрудников комитета и подведомственных организаций. Сегодня задействовано 39 единиц дорожно-строительной техники. Энергетики очищают тротуары, внутридворовые проезды, а также остановки общественного транспорта. За субботу и воскресенье вывезено более 2000 кубометров снега.

На территории «Северной долины» ограничено движение транспорта: работают сотрудники ГИБДД и пожарная охрана Выборгского района. Прославившуюся вчера Осиновую рощу чистят и сегодня. Уборка идёт на территории учебных учреждений, продолжает районная группа.

Фотографии «субботника» в этой группе не у всех читателей вызвали подъём энтузиазма. «В Выборгском районе работники травмы одной рукой убирали снег, а другой делали перевязки», – прокомментировала читательница «Фонтанки» Анастасия в письме в редакцию.

Подписчик группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Антон тоже высказал недовольство: «Был в стоматологической поликлинике 31. Врачей и медсестёр обязывают чистить снег и наледь вокруг поликлиники. Потом они трясущимися руками лечат пациентов. Как вы считаете, это нормально?»

«Ударный труд» группы мужчин в жилетах показала в своём канале в Telegram Ксения Собчак. На кадрах видно, как трое с одной лопатой меланхолично втыкают ее в сугроб, позируют для фото, меняют ракурс, делают ещё пару кадров и с чувством выполненного долга уходят. «Главное – красиво попозировать для отчета в Смольный! Административный раж всегда приводит к показухе!» – прокомментировала видео со спортивной площадки телеведущая, не уточнив, где именно оно было снято.

«Не все в эти выходные хотят работать ломом. Смекалистые решили поберечь силы и пилят лед болгаркой и рубят дрелью на улице Софьи Ковалевской», – пишет телеграм-канал «Аварийный Петербург».

«Не знаю, где убираются чиновники, а у нас в районе площади Конституции тишина», – пишет читатель «Фонтанки» Алексей, и ему вторят многие другие горожане, присылающие фотографии неубранных улиц и висящих сосулек.