«Когда режимам нераспространения брошен вызов»: Путин высказался о контроле над вооружениями

Вопросы стратегической стабильности требуют большого внимания в ситуации, когда режимам контроля над вооружениями и нераспространения брошен вызов, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя с Днём дипломатического работника сотрудников и ветеранов МИД. Текст поздравления опубликован 10 февраля на сайте президента.

«В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед вами, дипломатами, стоят важные, масштабные задачи, – отметил Путин. – <...> Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения сейчас брошен вызов».

Среди конкретных задач глава государства назвал продвижение мирного процесса в Сирии, защиту международного права и системообразующей роли ООН, борьбу с террористической угрозой, расширение внешних связей ЕврАзЭС с прицелом на формирование большого евразийского партнерства.

С праздником поздравил коллег и глава МИД России Сергей Лавров. Он рассказал о риске для жизни на дипломатической службе, пишет «Газета.Ru».

«Работа на внешнеполитической стезе всегда требовала лучших качеств, обширных знаний, разностороннего кругозора, умения мастерски владеть «пером»… Дипломатическая служба никогда не была синекурой. Отстаивание национальных интересов часто связано с риском для жизни», – цитирует Лаврова РИА «Новости».