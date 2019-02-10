«Был голодный». С путей «Новочеркасской» пассажира увезли в психбольницу

На несколько минут сотрудникам Петербургского метрополитена пришлось закрыть станцию «Новочеркасская» утром 9 февраля. С путей доставали голодного пассажира.

Как стало известно «Фонтанке», 30-летний мужчина упал на пути около десяти утра в субботу. Чтобы достать его обратно на платформу, пути пришлось на время обесточить.

Уже после спасения пассажир объяснил, что в метро зашёл после ссоры с родными, он был голодный и расстроенный, а упал из-за невнимательности. Молодой человек также добавил, что состоит на учете в психдиспансере. Сотрудники полиции и службы безопасности подземки передали его в руки медикам для госпитализации.