Тренд на гендерную нейтральность: когда мужчины наденут платья

Когда женщины пришли за предметами мужского гардероба и присвоили их себе, это называлось «унисекс». Теперь тренд на агендерную одежду окончательно закрепился в масс-маркете. «Фонтанка» выяснила, что все это значит и когда на Невском можно будет встретить гетеросексуального мужчину в платье.

В январе H&M выпустил коллекцию агендерной одежды совместно со стокгольмским брендом Eytys. И, если в России продолжают использовать привычный годов эдак с 90-х термин «унисекс», то сама компания обозначает эту линейку одежды словом «genderless» – «бесполая». Широкий крой и грубая обувь на массивной подошве дают очевидный крен в мужскую сторону. Но «андрогинная фэшн-революция» окончательно докатилась до России, это факт.

Унисекс родился не вчера. Первая начала Коко Шанель, которая осмелилась отказаться от корсетов и платьев в пользу брюк, потому что это удобно. Тему подхватили суфражистки и окончательно донесла в массы великая немецкая актриса Марлен Дитрих. Встречное движение мужчин в сторону «женской» моды началось в 60-70 годы, когда хиппи отбросили все условности, в том числе и насчет того, что мальчикам не пристало рядиться «в цветочек». Но эти идеи на широкого потребителя впечатления не произвели. В середине 2010-х началась новая волна с уже вполне определенной заявкой на гендерную нейтральность. Трендом на бесполую одежду мы обязаны зарубежным миллениалам, которые считают, что гендеров больше, чем просто один мужской и один женский. Маркетологи сочли, что на этом убеждении можно делать деньги.

Все началось с невинного розового цвета, который дизайнеры допустили в мужской гардероб. То есть, каждый, кто хоть раз носил розовую сорочку, внес свой вклад в обсуждаемую тенденцию.

В начале 2019 года Стефано Пилати, которого считают одним из самых выдающихся современных дизайнеров, выпустил под агендерной маркой Random Identeties коллекцию одежды, в центре которой — юбки и платья, которые должны одинаково хорошо подойти и женщинам, и мужчинам.

Random Identities' "Heart Warmers" collection comes through with chic, androgynous silhouettes: https://t.co/rD08yEqCZ3 pic.twitter.com/dsErYqIGT2