Тренд на гендерную нейтральность: когда мужчины наденут платья

Когда женщины пришли за предметами мужского гардероба и присвоили их себе, это называлось «унисекс». Теперь тренд на агендерную одежду окончательно закрепился в масс-маркете. «Фонтанка» выяснила, что все это значит и когда на Невском можно будет встретить гетеросексуального мужчину в платье.

"Ассоциации-2017"/ГМЗ «Царское Село»

В январе H&M выпустил коллекцию агендерной одежды совместно со стокгольмским брендом Eytys. И, если в России продолжают использовать привычный годов эдак с 90-х термин «унисекс», то сама компания обозначает эту линейку одежды словом «genderless» – «бесполая». Широкий крой и грубая обувь на массивной подошве дают очевидный крен в мужскую сторону. Но «андрогинная фэшн-революция» окончательно докатилась до России, это факт.

Унисекс родился не вчера. Первая начала Коко Шанель, которая осмелилась отказаться от корсетов и платьев в пользу брюк, потому что это удобно. Тему подхватили суфражистки и окончательно донесла в массы великая немецкая актриса Марлен Дитрих. Встречное движение мужчин в сторону «женской» моды началось в 60-70 годы, когда хиппи отбросили все условности, в том числе и насчет того, что мальчикам не пристало рядиться «в цветочек». Но эти идеи на широкого потребителя впечатления не произвели. В середине 2010-х началась новая волна с уже вполне определенной заявкой на гендерную нейтральность. Трендом на бесполую одежду мы обязаны зарубежным миллениалам, которые считают, что гендеров больше, чем просто один мужской и один женский. Маркетологи сочли, что на этом убеждении можно делать деньги.

Все началось с невинного розового цвета, который дизайнеры допустили в мужской гардероб. То есть, каждый, кто хоть раз носил розовую сорочку, внес свой вклад в обсуждаемую тенденцию.

В начале 2019 года Стефано Пилати, которого считают одним из самых выдающихся современных дизайнеров, выпустил под агендерной маркой Random Identeties коллекцию одежды, в центре которой — юбки и платья, которые должны одинаково хорошо подойти и женщинам, и мужчинам.

Том Браун, которого Совет дизайнеров одежды США трижды на протяжении его карьеры называл дизайнером года мужской одежды, летом 2018 года шокировал общественность коллекцией, которую не все смогли сходу признать пригодной для ношения. Браун, который начинал в нулевых с традиционных мужских костюмов, вывел на подиум манекенщиков в платьях и с голыми коленками. В январе 2019 об очередном показе дизайнера уже говорили, что «стиранием границ гендера никого не удивишь».

Thom Browne Fall 2019 Menswear pic.twitter.com/I2eWXgeA92 — @𝘿𝘾𝙃𝙤𝙢𝙤𝙨 (@DCHomos) January 25, 2019

В современных условиях гендерные роли смещаются, женщина может быть главным добытчиком в семье, а мужчина имеет право уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком. Женщины повсеместно отказываются от высоких каблуков в пользу кроссовок, которые теперь можно и нужно носить даже с легкими шифоновыми платьями. Но зачем внедрять в мужскую моду абсолютно женские предметы гардероба?

Агендерная мода при всей своей заявленной «нейтральности» все равно играет в пользу женщин. Фэшн-блогер Григорий Пронин тенденцию, при которой мужчины присваивают традиционно женские элементы одежды, не приветствует. «Мне такой тренд не очень нравится. В России, может быть, это и приживется, но только в мегаполисах, таких, как Москва и Петербург, – говорит Пронин. – Почему такое заимствование вообще происходит? Возможно, в мире слишком большая популяция человека, не знаю. Вот для женщин мужской стиль смотрится достаточно органично. Он удобнее, больше к жизни приспособлен. В юбке же некомфортно ездить на велосипеде или скакать на коне. А зачем мужчинам сокращать свои возможности?»

Шоппер Василий Теплов и вовсе считает, что мужчины в платье — не более, чем эпатажный выпад дизайнеров, заведомо не приспособленный для повседневной жизни.

«Это элемент шоу, дизайнеры делают это для того, чтобы привлечь внимание к своей персоне, – говорит Теплов. – Есть люди, которые положили всю жизнь на то, чтобы заниматься творчеством, например, Труссарди — он такими вещами не занимается. Агендерную коллекцию в коллаборации с HM выпускали Moschino, но к ним пришли новые молодые дизайнеры, которым надо заявить о себе». Василий Теплов отмечает, что любые тренды нужно осмысливать, прежде чем что-то приобретать и надевать на себя. «Сейчас продолжается тренд на агли-стайл и оверсайз. Оверсайз я люблю и сам ношу, – говорит шопер. – Но это должно быть не кичево, не кричаще. Если человек хочет вложить деньги в качественную вещь, лучше чтобы на ней не было крупных логотипов . Что касается мужских фишек с кружевом, блестками – это допускается, но в Европе. У нас это будет выглядеть вульгарно, даже если человек одет очень дорого. Либо надо использовать это дозированно — только один элемент в сочетании со строгим образом, галстук, например».

Историк моды Алла Щипакина ничего противоестественного или нового в уклоне в агендерность не видит. «В Петербурге работает один из лучших художников России, Татьяна Парфенова, – говорит Щипакина. – Еще в 2017 году она показала коллекцию, темой которой была готика. Девочек она одела в роскошные пуловеры из хлопка с лайкрой, с набивками. А мальчики были в полупрозрачных хитонах, покрашенных и разрисованных. Именно такие хитоны могут носить мужчины. В повседневной носке хитоны могут выглядеть как пыльники или легкие пальто с разрезами. Не надо относиться к этому так, будто в такой моде есть что-то оскорбительное. В этом ничего нового нет».

По мнению историка моды, тренд на половую нейтральность одежды на связан со стремлением к унификации или объединению. «В отношении одежды, моды и стиля нет слова «единение», – говорит Щипакина. – Мода индивидуальна. Причины, на мой взгляд, в другом. Первая примета любви – это когда девушка надевает куртку мальчика или его свитер. Разворотом в сторону «бесполой» одежды человечество показывает, что стремится к любви. Платья мужчины вряд ли наденут, потому что мужчинам платья не идут. А женщины наденут брюки и жилеты, но этот процесс начался не вчера, а еще в 20-х годах прошлого века. Большие художники формулируют идеи, которые выходят на улицы и перестают быть модой. А становятся просто одеждой, которую людям хочется носить».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»