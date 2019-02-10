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Власть
10.02.2019 12:52
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Полковник ВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом

Полковник Сухопутных войск Венесуэлы ​Рубен Альберто Пас Хименес признал главу оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом. Об этом пишет местное издание Nuevo Herald со ссылкой на видеозапись Хименеса, которая опубликована на YouTube, передает 10 февраля РБК.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Хименес сообщил, что в январе участвовал в демонстрациях против действующего президента Николаса Мадуро. Он призвал своих коллег пропустить в страну гуманитарную помощь из США и не бояться заявлять о своей поддержке Гуайдо. Издание добавляет, что на сторону Гуайдо также перешел менее высокопоставленный служащий.

Пока на сторону Гуайдо, который объявил себя президентом Венесуэлы вместо Мадуро, перешли только несколько высокопоставленных военных, включая военного атташе Венесуэлы в США Хосе Луиса Сильву и генерала Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янеса Родригеса.

При этом США пообещали снять санкции с признавших Гуайдо военнослужащих и, по данным Reuters, поддерживают прямые контакты с военными Венесуэлы, призывая их отказаться от поддержки Мадуро.

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