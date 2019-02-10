Льдина на Лиговском отправила петербурженку в Мариинскую больницу

Сорвавшийся с крыши дома на Лиговском проспекте лед упал на женщину. Скорая увезла ее больницу.

По информации «Фонтанки», около 11:20 10 февраля возле жилого дома 126 по Лиговскому проспекту пострадала петербурженка. С крыши на нее упал приличного веса кусок льда. Прохожие вызвали скорую помощь, врачи зафиксировали перелом ключицы и отвезли ее в Мариинскую больницу. Ей 32 года.

Вместе с медиками на место прибыли сотрудники МЧС. Спасатели огородили опасный участок.

По подсчётам «Фонтанки», это уже 11-й человек, пострадавший из-за падения наледи или сосулек с крыш, то есть фактически из-за плохой уборки. Среди травмированных несколько детей, одна иностранка. Один человек погиб.