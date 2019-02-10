«Пирожков нет, можем налить чаю»: у Смольного заступила вторая смена чиновников с лопатами

Женщины тоже принимают участие в «воскреснике» по уборке улиц Петербурга 10 февраля. У Смольного отработавшие чиновники уже отправились подкрепиться.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Суворовский проспект ото льда чистили с 10 часов утра сотрудники комитета имущественных отношений, архивного комитета, департамента землепользования, ГУИОН – всего около 40 человек. Работу координирует сотрудник ЖКС №3. Точка выдачи инвентаря находится около МО «Смольнинское». «Пирожков сегодня нет, но можем налить горячего чаю с сахаром», – говорит женщина, собирающая жилетки.

Первая смена «дворников» закончила работу примерно к полудню и отправилась есть в ближайшую школу на Тверской улице. По спискам никого не отмечали, но всех сфотографировали, рассказали «Фонтанке» участники «воскресника». «Глаз Беглова смотрит за нами», – шутят они. Вообще, обстановка на Суворовском позитивная, отмечает наш корреспондент.

В соцсетях также сообщают об активной очистке тротуаров на Моховой улице и в Финском переулке – там работают женщины и молодые люди.

Ранее наш корреспондент побывал в Адмиралтейском районе, где заметил вице-губернатор Петербурга Эдуарда Батанова с ломом в руках. По данным Смольного, в субботнике 9 февраля участвовали более 35,5 тысячи сотрудников госучреждений.