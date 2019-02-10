Лжеминёр в библиотеке Ельцина взбудоражил ФСО

Неизвестный ранним утром 9 февраля по телефону «заминировал» библиотеку имени Ельцина в Петербурге. Взрывчатку искали сотрудники ФСО.



Как стало известно «Фонтанке», лжеминер звонил с городского номера около семи утра в субботу. Диспетчера службы «02» он уверял, что в «библиотеке Ельцина заложена бомба».

Здание на Сенатской площади, 3, является объектом государственной охраны, за порядком там следит Федеральная служба охраны. Опасных веществ или устройств в библиотеке не нашли, эвакуация также не понадобилась.