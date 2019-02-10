Конец эпохи Пиотровского - Умнова. В петербургском главке пасмурно

Путин указал генералу Умнову на Москву. В XXI веке полицейский главк сплотили два товарища. Теперь этот мир станет другим. Впереди сложный год и новая эпоха.

из личного архива автора

После статьи «Фонтанки» – «Генерал Умнов уходит в Москву, с нами остается полковник Ильин», надвигающийся указ президента обсуждала вся силовая система Петербурга. Анализировали то, что начальник ГУ МВД не станет заместителем министра, а перейдет на позицию помощника. Одни рассуждали, мол, это фактически устранение под видом ротации, другие кивали на экс-шефа петербургского ГУВД Ваничкина. Он, в свое время, ушел из города, став помощником, и до сих пор является влиятельным замом Колокольцева.

Теперь всё: Умнов переезжает со второго этажа Суворовского, 52 на четвертый этаж Житной, 16 в столицу. Будет метрах в пятидесяти от министра, что маловато для могущества, но достаточно для того, чтобы ему не били в спину. Важно: Умнов оставляет систему, крепко выстроенную им самим вместе с еще одним бывшим руководителем петербургского главка – Владиславом Пиотровским.

- Да, сложная ситуация. Единственный в России главк с двумя прокурорами, двумя Следственными комитетами, двумя налоговыми. С двумя губернаторами, между прочим. Тут надо знать землю, чтобы удержать, – произнес Владислав Пиотровский в разговоре с журналистом «Фонтанки».

- Удержать или удержаться?

- А это одно и тоже, – ответил генерал в отставке. Он находится с только что родившимся ребенком совсем в другом часовом поясе, с настроением философским, добродушным.

Не тайна, но сегодня стоит вспомнить, что Пиотровский и Умнов родились в один день, 16 октября. Пиотровский старше на год, из 63-го. Пришли они в милицию одновременно, став младшими оперативниками в группе по карманным кражам. Так с сержантов и тянули вместе до генерал-лейтенантов. Они разные.

Пиотровский родился в советском Вильнюсе. Узкие улочки, готика, орган. Уже тогда это считалось заграницей. Умнов в глухом селе Калужской губернии. Многодетной семье, староверческих устоев. Там с шести лет корову доят. Врожденные стереотипы поведения повлияли на форму правления, когда они выросли до первых силовиков Петербурга и Ленобласти.

Пиотровский стал самым молодым генералом. В 39 лет. Он всегда современный, даже модный. На движениях, ему удобней бежать, чем идти. Властный. Принимает неожиданные решения. Но объясняет зачем и берет ответственность. Пиотровский мог, да и сейчас может, позвонить, да спросить – «Ты где? Сейчас подскачу». О статусе не думает. Снимает информацию мгновенно. Всю систему выстроил, опираясь на своих из криминальной милиции. Для него ключевой смысл работы главка в словосочетании – «уголовный розыск». Так и правил с 2006 по 2011 год. Перед уходом демонстративно задекларировал доходы от продажи серьезной квартиры, став в новостях самым богатым силовиком. Такое началось… А ему было плевать. Уже на гражданке ему прилетел привет с Лубянки, показательно обыскавшей его родственников. И через несколько часов он уже был на благотворительной вечеринке.

Их тандем был прерван смутой. На место Пиотровского Москва поставила замминистра Суходольского. Практика пришельцев непопулярна в Петербурге. Единственный, кого сотрудники приняли, был Михаил Ваничкин. Просто он с нужным характером. Так, однажды, он в генеральской форме угонщиков задерживал.

Суходольский в первый же день зашел в главк в окружении личной охраны, после чего, в принципе, был обречен. Он потрепал кадры, а столкнувшись с единым порывом коллектива, дошел до объявления чрезвычайных тревог по территориальным подразделениям. Суходольского с треском сняли. Его в прямом смысле выплюнул Петербург.

Умнов категорически не похож на Пиотровского. Он не понимает, зачем нужно торопиться. Обстоятелен как могучий дубовый шкаф в квартире с пятиметровыми потолками. Захочешь – не вынесешь. В отличии от Пиотровского он много слушает, прежде чем принять решение. Будто медленно пережевывает. Но когда утвердил у себя что-то в голове, то окружению не всегда понятно – «почему». Если для Пиотровского сыск ассоциировался со стремительностью набега, то Умнов, долго проработавший в РУБОПе, апологет аналитики. И свои у него – оттуда же.

Если метафорой, то Пиотровский – боксер, исповедующий рубку. Умнов – греко-римский борец, медленно сжимающий соперника. Но политики оба. Они смотрят и видят, кто и что там наверху шуршит. Кругозор не только министерский. Разбираются в башнях Кремля. Где Валентина Матвиенко, где Юрий Ковальчук, а где и Аркадий Ротенберг.

Как говорил легендарный председатель КГБ Юрий Андропов, «лучше быть святым, но это невозможно». Так что, при минусах, оба были абсолютно гармоничны для десятков тысяч милиционеров и полицейских. От заместителя начальника отдела полиции до личного секретаря они знали всех, а все – их. Вплоть до привычек. Пиотровский – рыбак на щук. Умнов – из Макарова выбивает 98 из ста. Все знали, какой сын у Пиотровского и обсуждали его вторую жену, но никогда не сплетничали о семье Умнова.

Вдвоем они и образуют эпоху. Всё. Времена не выбирают. При всем уважении, в эти дни многие перезваниваются. Что подарить Сергею Павловичу на прощанье. А в головах – назначение нового и растерянность. Смотрим под ноги – жизнь на время выбила из седла опору ГУ МВД – начальника полиции Константина Власова. Он очень несвоевременно и серьезно болен.

Смотрим наверх, а в Петербурге пасмурно. За облаками не разглядеть. Интрига безусловна.

Как сообщала «Фонтанка», уже прошла процедура проверки в полпредстве по СЗФО на должность начальника ГУ МВД полковника Михаила Ильина, заместителя начальника полиции по Ленинградской области. Но в Администрации президента одновременно с Умновым его документы согласовать не удалась по техническим причинам. А так как желающих в это кресло достаточно, то вновь всплывает фамилия министра МВД Карелии Сергеева, кто рванул с поста начальника Петродворцового отдела экономической безопасности на первое лицо в МВД Ямало-Ненецкого. Секрета и тут никакого. Тогда президентом был Дмитрий Медведев, которого Сергеев знает по временам учебы. Многие делегируют свои представления о прекрасном в сторону Александра Винникова, ушедшего в 2015 году из Петербурга на Колыму, а с 2017 году руководящего Управлением по Самарской области.

Если руководствоваться данностью, то автор поставил бы на Ильина. Но, все же, опыт кадровой борьбы может предложить избитый своей неожиданностью алгоритм. Пока одни претенденты кулуарно соперничают, в последний момент появляется еще кто-то. А может быть, этот кто-то уже победил. Сам того не зная.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»