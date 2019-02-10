CNN: Трамп причастен к преобладанию российской рыбы в школах США

Политика американского президента Дональда Трампа связана с тем, что школьники в США получают в столовых рыбные палочки, сделанные из российской рыбы. Об этом сообщает 10 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на CNN.

Рыбаки на Аляске уже многие годы страдают от конкуренции с Россией. Речь идет в первую очередь о рынке минтая: его вылавливают в России, обрабатывают в Китае, а затем привозят в США в замороженном виде или в панировке, пишет CNN.

Как отмечается, введенные Трампом 10-процентные пошлины на товары из Китая привели к ухудшению ситуации, поскольку они не затронули российский минтай. В то же время пошлины ограничили доступ аляскинских рыбаков на китайский рынок.

«К 2017 году около половины всех рыбных палочек, подаваемых в школьных столовых, производились из рыбы, пойманной в России и накачанной добавками в Китае», — говорится в материале.