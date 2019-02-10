Десятую жертву плохой уборки увезли в больницу со 2-й Красноармейской. Это девушка

С ушибами и сотрясением мозга в больнице оказалась ещё одна жительница Петербурга. Ей на голову с крыши упала льдина.

Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, сосулька задела 20-летнюю девушку накануне в девять часов утра у дома 7/4 по 2-й Красноармейской. Ей понадобилась помощь медиков, они зафиксировали травмы головы средней степени тяжести.

В этот же день, как сообщалось ранее, на Коломенской ранило 50-летнего мужчину. Позже в километре от этого места глыба льда упала на девятилетнего ребёнка. Девочка также находится в состоянии средней степени тяжести, у неё сломана скула, челюсть и кость под глазом. В тот же вечер травмы головы получила 49-летняя петербурженка на Большом проспекте Петроградской стороны.

Таким образом, число пострадавших от падения наледи в Петербурге достигло, по нашим подсчётам, десяти человек. Ранее в Купчино сосулька приземлилась на голову подростка, виновным в районе назвали соседа, который не вовремя открыл окно. 1 февраля серьезные ранения получила прохожая на Коломяжском проспекте, она проигнорировала окрики и ограждения во время планового сброса наледи. В этот же день гражданка Вьетнама шла неподалёку от ограждения на проспекте Елизарова, сосулька ей в лицо прилетела, отрикошетив от провода. На Васильевском острове пострадал пожилой оператор «Ленфильма». На Аптекарском проспекте глыба льда задела двух студентов. Один получил травмы, второй умер на месте.