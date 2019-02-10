Отец рубил окна топором, но не спас семью. В Сибири в огне погибли мать и четверо детей

Мать и четверо маленьких детей погибли ночью 10 февраля в пожаре в частном бревенчатом доме в селе Полойка Краснозерского района Новосибирской области. Спасся только один человек – отец.

Как сообщает областное ГСУ СК России, тела погибших были найдены после тушения. Это женщина 1982 года рождения и дети 2013, 2015, 2016, 2018 годов рождения.

На месте работают следователи-криминалисты, допрашиваются свидетели. Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным новосибирского ГУ МЧС, в доме в момент возгорания находились двое взрослых и четверо детей. Все спали. При появлении дыма сработал автономный дымовой пожарный извещатель. От громкого звука мужчина проснулся и выскочил на улицу, рассчитывая спасти семью через окна. Но огонь распространялся столь стремительно, что мать и дети (от года до пяти лет) выбраться не смогли.

Сообщение о пожаре поступило в 0:17 по местному времени. В 0:58 пожар локализовали на площади 48 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 2:05. В тушении были задействованы 27 человек и восемь единиц техники.

Подробности рассказывают местные СМИ, в частности НГС и «КП Новосибирск». Дмитрий Евсюков, отец семьи, спал в отдельной комнате. Выскочив на улицу, он схватил топор и стал рубить стеклопакеты. Но воздух попал в помещение, и началось открытое горение. Из-за сильного задымления женщина с детьми не могла найти выход.

У Евсюкова остались ещё двое детей, которые в эту ночь гостили у бабушки. По данным НГС, губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать помощь семье и предоставить новое жильё.

Видео: YouTube/НГС.НОВОСТИ