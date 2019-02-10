Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов взял в руки лом

Вместе с чиновниками убирать улицы Адмиралтейского района Петербурга 10 февраля вышел вице-губернатор Эдуард Батанов. Он работает ломом.

Корреспонденту «Фонтанки» Батанов рассказал, что полторы улицы он и его коллеги очистили за 45 минут. Что касается объёмов, по его словам, какой фронт работ будет назначен, такой и будет выполнен. Вместе с Батановым на Малодетскосельский проспект пришли, напомним, около двадцати сотрудников комитета по инвестициям.

Между тем тракторист с Серпуховской улицы проснулся и включился в работу: ему в ковш уже накидали снега и льда.

Информация о том, что сотрудники Смольного и подведомственных им учреждений выходят на субботник и в случае необходимости на «воскресник», появилась вечером 8 февраля. По данным Смольного, в субботнике 9 февраля участвовали более 35,5 тысячи сотрудников.

Среди чиновников на камеру поработали вице-губернатор Любовь Совершаева и врио губернатора Александр Беглов. Позже в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» появилось снятое очевидцем видео с комментарием: «Чиновники во главе с губернатором под прицелом камер руководят уборкой наледи».