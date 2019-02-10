Захарова рассказала об общей тайне с Михалковым

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призналась, что у нее есть тайна, которая связывает ее с российским кинорежиссером Никитой Михалковым.

Как пишет 9 февраля «Газета.Ru», Захарова в интервью «Российской газете» сказала, что состоит в «фантастической переписке» с Михалковым, которая приносит «нереальное удовольствие».

«У нас эсэмэски четверостишиями. Это нереально! Это азарт, это драйв, это просто эйфория», — отметила Захарова.

По ее словам, она начала писать стихотворения в 2013 году, после смерти бабушки.

