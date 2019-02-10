«Мужской» день. Петербургские чиновники вышли на «воскресник». Лопаты пришлось подождать

Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»

После ударного субботника чиновники Петербурга продолжают чистить улицы: 10 февраля у них «воскресник».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», около 20 человек собрались, чтобы убрать снег и наледь, на углу Малодетскосельского проспекта и Бронницкой улицы, у школы №522. Это сотрудники комитета инвестиций, сегодня у них «мужской» день, женщины работали вчера, пояснили нашему корреспонденту собравшиеся. Впрочем, некоторые вчера тоже успели помахать лопатой, мышцы от нагрузки уже болят, но надо продолжать – сегодня, говорят, велено работать до 14 часов.

Людей пришло вдвое больше, чем ожидалось, поэтому лопат всем не хватило, и приходится ждать, когда привезут новую партию инструмента. Тем временем подтягиваются опоздавшие, журналисты и просто любопытствующие.

А за углом, на Серпуховской улице, в тракторе спит тракторист.

Напомним, в «субботнике» 9 февраля, по данным Смольного, приняли участие более 35,5 тысячи сотрудников исполнительных органов госвласти Санкт-Петербурга и подведомственных учреждений. Они освободили от снега и наледи 233 улицы и 656 дворов. Среди них были не только чиновники, но и курсанты, сотрудники МЧС, работники культуры и образования, медики. Читатели «Фонтанки» рассказывали, что в некоторых учреждениях работников заставляли выходить на улицы под угрозой увольнения.

«Фонтанка» вчера посмотрела на «субботник» в четырёх районах, а сами участники рассказали о своём ударном труде в соцсетях.