При торможении автобуса на Народной пострадала девочка

О дорожном инциденте в Невском районе Санкт-Петербурга сообщает 10 февраля отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. Столкновения с другой машиной или с препятствием не было, но пострадавший есть.

По предварительной информации, 9 февраля около 18:50 у дома 1 по Народной улице водитель автобуса «НефАЗ» резко затормозил, и пассажирка, девочка 2004 года рождения, не удержала равновесие. В результате падения она получила травмы средней степени тяжести.

Напомним, ещё одна девочка пострадала вчера вечером в ДТП – при столкновении двух машин на КАД.