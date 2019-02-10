Ещё один автомобиль в Петербурге стал мишенью. Для топора

«Охота» на автомобили в Петербурге продолжается, но «снарядами» выступают уже не только льдины.

На улице Карпинского (Калининский район города) припаркованный кроссовер принял в себя топор. Об этом 10 февраля пишет телеграм-канал «Мегаполис». Было ли это возмездие за неправильную парковку, или, возможно, причина более личная, не сообщается.

Именно неправильная парковка, мешающая другим автомобилистам или пешеходам, чаще всего становится поводом для того, чтобы так или иначе «отметить» машину. Накануне Нового года водитель «Фольксвагена», примостившийся у помойки, получил гору «подарков». Кроме того, за такое автомобиль могут сжечь (фото), покрасить в розовый цвет, порезать колёса (фото), установить на капот кирпич и даже унитаз – тут есть летний и зимний варианты.