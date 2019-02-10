Вода из бассейна и два дельфина оказались на улице Алушты. Помогли спасатели

Крымские спасатели приняли участие в необычной операции – они помогли дельфинам, пострадавшим из-за повреждения бассейна в дельфинарии «Акварель» в Алуште.

Как сообщает ГУ МЧС по Республике Крым, 9 февраля в службу спасения поступила информация о разгерметизация бассейна в дельфинарии. Вода вытекала на улицу, увлекая за собой двух дельфинов.

Сотрудники пожарно-спасательной части немедленно выехали на место, где мотопомпой откачали воду и перенесли дельфинов в безопасную зону.

«Во время спасательной операции специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животным и не добавить ещё большего испуга», – отмечается в сообщении.

Пользуясь этим случаем, крымское ГУ МЧС напомнило, что помощь необходима не только людям, но и животным. «Не оставайтесь равнодушными: по возможности окажите помощь. Если такой возможности нет – обращайтесь в службу спасения по номеру «101» или «112», – призывали спасатели.