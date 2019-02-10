После аварии с переворотом 97-летний принц Филипп решил отказаться от прав

«После тщательного обдумывания герцог Эдинбургский принял решение добровольно отказаться от своих водительских прав», — говорится в заявлении британского королевского дворца, опубликованном 9 февраля.

Как сообщил в субботу Букингемский дворец, 97-летний муж королевы Елизаветы принц Филипп добровольно отказался от водительских прав после аварии, в которую он попал в прошлом месяце, передает Reuters.

Герцог чудом избежал травм 17 января на выезде из резиденции королевских особей Сандрингем в восточной Англии, когда на Land Rover Freelander столкнулся с автомобилем KIA и перевернулся.

Кадр из видео в YouTube

В аварии пострадали две женщины, находившиеся в KIA, при этом ребенок, также бывший в машине, остался невредим. Свидетели происшествия показали, что принц, выезжая на главную дорогу, не пропустил имевшую преимущество легковушку. Сам он заявил, что не увидел помеху из-за низкого слепящего солнца, а позже принес дамам письменные извинения, растрогавшие их.

Герцог Эдинбургский официально отошел от исполнения своих общественных обязанностей как супруг королевы еще в 2017 году, заявив, что не в состоянии их выполнять на должном уровне в силу возраста. При этом он все еще иногда появляется на официальных мероприятиях, сопровождая супругу. В Британии нет установленного законом возраста, после которого запрещается водить автомобиль, но водители старше 70 лет должны продлевать свои права каждые три года.