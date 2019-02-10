Баннер с фамилией президента посреди Невского отправил в отдел полиции троих активистов, журналиста и депутата

На выручку задержанным после акции активистов движения «Весна» в 28 отдел полиции отправился депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Протоколов там вечером 9 февраля дожидаются четверо, среди которых стажёр издания «Эхо Москвы».

О задержании сообщают оппозиционеры в соцсетях. После растянутого посреди Невского проспекта баннера в поддержку активистки нежелательной организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко в 28 отдел полиции увезли Валентина Хорошенина, Александра Ильина, Владимира Казаченко и Кирилла Матвеева. Задержанным вменяют административную статью «Мелкое хулиганство». На помощь к ним поехал депутат Борис Вишневский, о чем он сообщил на своей странице в Facebook.

Акция должна была пройти ещё днём, но оппозиционеров задержали ещё до того момента, когда они успели развернуть баннер. Их отпустили из отдела через несколько часов без протоколов.

Член федерального совета движения признанной в России нежелательной организации «Открытая Россия» из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко была задержана в конце января. Дело в её отношении было возбуждено по статье 284.1 УК (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной).